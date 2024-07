Letzte Hürde genommen: Palhinha wechselt nach München

Der FC Bayern tütet die Verpflichtung von João Palhinha (29) final ein. Waren zuletzt noch einige Details zwischen der Spielerseite und dem FC Fulham zu klären, wurde nach Informationen von ‚Sky‘ mittlerweile auch diese Hürde genommen.

Dem Bezahlsender zufolge herrscht Einigkeit zwischen allen Parteien. Rund 50 Millionen Euro plus Boni fließen nach England, dem defensiven Mittelfeldspieler winkt an der Säbener Straße ein Arbeitspapier bis 2028 inklusive Option auf ein weiteres Jahr.

Die Unterschrift unter das langfristige Papier soll Palhinha entweder noch am heutigen Abend, spätestens aber am morgigen Donnerstag setzen. Nachdem der Transfer des portugiesischen EM-Fahrers im vergangenen Sommer auf den letzten Metern platzte, scheint in dieser Wechselperiode alles glatt zu laufen.