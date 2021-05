Medien: Seoane übernimmt in Leverkusen

Die Würfel bei der Werkself sind gefallen. Wie ‚Sport1‘ berichtet, wird Gerardo Seoane neuer Cheftrainer bei Bayer Leverkusen. Der Schweizer kommt zur nächsten Saison von Young Boys Bern, unterm Bayerkreuz winkt ein Zweijahresvertrag.

Schon am morgigen Mittwoch soll Seoane in Leverkusen vorgestellt werden. Gegen eine Ablöse von einer Million Euro kauft Bayer den 42-Jährigen per Klausel aus seinem bis 2023 datierten Vertrag heraus.

Der Wechsel des Übungsleiters in die Bundesliga hatte sich über Wochen abgezeichnet. Auch bei Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC und Eintracht Frankfurt zählte Seoane zum erweiterten Kandidatenkreis. Nun löst er in Leverkusen Interimstrainer Hannes Wolf ab.