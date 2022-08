Pohjanpalo vor Italien-Wechsel

Joel Pohjanpalo wird Bayer Leverkusen offenbar endgültig verlassen und sich dem italienischen Zweitligisten FC Venedig anschließen. Laut ‚Sky Italia‘ wird der finnische Stürmer am morgigen Donnerstag zum Medizincheck erwartet und soll im Anschluss einen Dreijahresvertrag unterzeichnen.

Beim Werksklub spielte der 27-Jährige eine untergeordnete Rolle, weswegen er in den vergangenen Jahren mehrmals verliehen wurde. Unter anderem spielte Pohjanapalo schon für Union Berlin, den Hamburger SV und zuletzt für den türkischen Erstligisten Rizespor. Auch der 1. FC Köln zeigte nach dem Abgang von Anthony Modeste Interesse an einer Verpflichtung des Finnen. In Leverkusen läuft sein Arbeitspapier im kommenden Sommer aus.