Am Deadline Day: City wollte Robinson

Manchester City wollte sich am Deadline Day scheinbar in der Defensive verstärken. Laut der britischen ‚Sun‘ sind die Skyblues am vergangenen Dienstag beim FC Fulham wegen Antonee Robinson vorstellig geworden. Der Premier League-Aufsteiger habe umgerechnet etwas unter 39 Millionen Euro für den Linksverteidiger gefordert.

Zu viel für die Citizens. Das Interesse rühre unter anderem daher, dass João Cancelo Manchester in Richtung FC Bayern verlassen habe. Neben City seien vor allem Inter Mailand und der AC Mailand an den Diensten des 25-jährigen Amerikaners interessiert. Für die Cottagers stand Robinson in der laufenden Saison bislang in 19 von 22 Ligaspielen auf dem Rasen.

