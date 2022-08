Trotz Horrorstart: Bayer-Rückendeckung für Seoane

Nach dem kapitalen Saisonfehlstart für Bayer Leverkusen stehen die Vereinsverantwortlichen weiter hinter Cheftrainer Gerardo Seoane. Nach drei Pleiten in der Liga und dem unglücklichen Aus im DFB-Pokal stand die Frage im Raum, ob die Werkself weiterhin am Schweizer festhalten soll: „Auf jeden Fall. Hundertprozentig. Da habe ich keinen Zweifel“, erklärt Geschäftsführer Fernando Carro bei ‚Bild-TV‘.

Das wankende Schiff der Leverkusener wieder in den sicheren Hafen zu lotsen, sei „eine Aufgabe des Trainers, aber auch der gesamten Mannschaft und des gesamten Vereins. Jeder hat seinen Verantwortungsbereich, aber ich habe da null Zweifel“, ist sich Carro sicher. Bayer steht bislang ohne Punkte am Tabellenende der Bundeliga. Am kommenden Spieltag muss Seoanes Truppe bei Mainz 05 ran.