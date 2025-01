25 Millionen: Juve mit Wunschspieler einig

Juventus Turin möchte in der Defensive nachrüsten und arbeitet dafür intensiv an der Verpflichtung des slowakischen Nationalspielers David Hancko. Laut ‚Tuttosport‘ ist der Innenverteidiger von Feyenoord Rotterdam mittlerweile die absolute Wunschlösung von Juve-Trainer Thiago Motta, nachdem die Alte Dame ihn aufgrund der damals vielen verletzten Defensivakteure bereits vor Monaten als Notlösung auf dem Zettel hatte. Hancko ist Linksfuß und kann in der Defensive flexibel eingesetzt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Juventus hat sich mit der Spielerseite bereits auf einen Vertrag bis 2029 samt Jahresgehalt von 2,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen geeinigt. Zwischen den Vereinen dauern die Verhandlungen an. Der Kontrakt des 27-Jährigen bei den Niederländern läuft noch bis 2028, dementsprechend fordert Feyenoord eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro für die Dienste seines Abwehrchefs. Eine Summe, die Juve durch einen Verkauf von Mittelfeldspieler Nicolò Fagioli (23) aufbringen könnte, der bei Olympique Marseille und der SSC Neapel ein Thema ist.