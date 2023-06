Juve buhlt um Argentinien-Talent

Gianluca Prestianni steht auf der Wunschliste von Juventus Turin. Laut ‚ESPN‘ arbeitet Juves Scouting-Chef Matteo Tognozzi an dem Wechsel des 17-jährigen Angreifers vom argentinischen Klub Vélez Sarsfield nach Italien. Prestianni hat dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel über zwölf Millionen Euro in seinem Vertrag verankert.

Im Winter der abgelaufenen Saison schaffte der Youngster den Sprung in die Profimannschaft. Daraufhin gelangen ihm zwei Tore in 16 Spielen. Auch in der U17 der argentinischen Nationalmannschaft erzielte das vielversprechende Talent bereits zwei Tore in sechs Spielen.

