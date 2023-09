Inter: Ärger um Rückkehrer Sánchez

Alexis Sánchez sorgt bei Inter Mailand offenbar für Unverständnis. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, wurde dem 34-Jährigen von den Mailändern nahegelegt, während der Länderspielpause in Italien zu bleiben, um sich auf sein Comeback im Dress der Nerazzurri vorzubereiten. Der Serie A-Klub habe diesbezüglich sogar den chilenischen Verband kontaktiert. ‚El Mercurio‘, eine chilenische Tagezeitung, zufolge haben sowohl der Verband als auch Sánchez selbst nicht positiv auf die Anfrage reagiert. Dies wiederum habe Inter verärgert.

Für Chile stand Sánchez bislang aber noch gar nicht auf dem Platz. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ leidet der 153-fache Nationalspieler an Anämie, also an Blutarmut. Der Fachzeitung zufolge weiß Inter darüber bereits Bescheid und ordnete eine spezielle Diät sowie medizinsiche Untersuchungen an. In wenigen Tagen soll Sánchez wieder voll ins Training einsteigen. Der Rechtsfuß kehrte erst Ende August in die Modestadt zurück, verbrachte die Saison zuvor bei Olympique Marseille.