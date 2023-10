Leipzig: Klare Absichten bei Klostermann

Sportdirektor Rouven Schröder würde Rechtsverteidiger Lukas Klostermann (27) gerne über die laufende Saison hinaus an RB Leipzig binden. Wie Schröder im Interview mit der ‚Sport Bild‘ deutlich macht, hat es in der Personalie Klostermann sogar schon Bewegung gegeben. So habe er mit dem Außenverteidiger „dahingehend schon wertvolle und vertrauensvolle Gespräche geführt“. Der Vertrag des 22-maligen Nationalspielers läuft im kommenden Sommer aus.

Klostermann selbst lässt seine Zukunft vorerst offen und trifft bei Schröder damit auf Verständnis: Es sei in Ordnung, „wenn sich ein Spieler mit einem auslaufenden Vertrag und nach so vielen Jahren bei einem Klub ein paar Tage mehr Bedenkzeit nimmt“. Abseits von Klostermanns Vertragsverlängerung arbeitet der Leipziger Sportdirektor der ‚Sport Bild‘ zufolge zudem daran, die Arbeitspapiere von Emil Forsberg (32), Benjamin Henrichs (26), Amadou Haidara (25) und Péter Gulácsi (33), allesamt bis 2025 gebunden, zu verlängern.