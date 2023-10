Klostermann lässt Leipzig-Zukunft offen

Die Zukunft von Lukas Klostermann (27) bei RB Leipzig bleibt vorerst ungeklärt. In einem Gespräch mit dem ‚kicker‘ lässt der Rechtsverteidiger verlauten, dass er noch nicht wisse, was im nächsten Jahr passiert. Seine Zukunft sei „tatsächlich noch offen“. Ungeachtet dessen kann sich der 22-malige deutsche Nationalspieler aber einen Verbleib in Leipzig vorstellen: „Es ist bekannt, dass ich mich in Leipzig echt wohlfühle.“ Klostermanns Vertrag bei den Sachsen läuft nur noch bis zum Ende der Saison.

Klostermann ist in den vergangenen Jahren zu einer der wichtigen Säulen bei RB geworden und hat sich zum Nationalspieler entwickelt. Zudem hat er nach eigener Aussage mit „RB in den vergangenen Jahren die eine oder andere Erfolgsgeschichte geschrieben“. Die Leipziger Verantwortlichen stehen nun also unter Zugzwang, wenn sie den Vertrag des Defensivmanns verlängern wollen.