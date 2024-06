Leipzig-Talent Eduardo wechselt in die Eredivisie

RB Leipzig verleiht Offensivtalent Yannick Eduardo an De Graafschap. Wie die Sachsen offiziell mitteilen, unterschreibt der 18-Jährige für ein Jahr bei den Niederländern. Beim Zweitligisten soll der Mittelstürmer nach guten Leistungen bei den A-Junioren der Leipziger Profiluft schnuppern.

„Yannick Eduardo war in der abgelaufenen Saison einer der absoluten Leistungsträger in unserer U19 und ist nun bereit, sich im Lizenzspielerbereich zu beweisen. Er wird in der 1. Mannschaft spielen und soll hier so viel Spielpraxis wie möglich sammeln. Wir wünschen Yannick alles Gute für die Saison in den Niederlanden“, so RBL-Sportdirektor Rouven Schröder.