Ortega-Zukunft: „Höre mir alles an“

Stefan Ortega beginnt in Kürze, seine Zukunft zu planen. Wie der Torhüter von Arminia Bielefeld im ‚Sport1‘-Podcast ‚Meine Bayern-Woche‘ verrät, will er zusammen mit seinem Berater „mal alles durchgehen, was so an Anfragen da ist oder auch nicht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ortega beteuert, „keine Tendenz“ zu haben, wolle sich aber „alles anhören“ und anschließend „ganz in Ruhe eine Entscheidung treffen, was das Beste für mich ist.“ In Bielefeld spielte der 28-Jährige eine Top-Saison und steht auf der Abrufliste des DFB-Teams für die EM. Beim FC Bayern ist er als potenzielle neue Nummer zwei im Gespräch, aber auch Klubs aus Spanien und England sollen angeklopft haben. Ortegas Vertrag bei der Arminia ist noch bis 2022 datiert.