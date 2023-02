Traurige Gewissheit: Atsu bei Erdbeben ums Leben gekommen

Christian Atsu vom Erstligisten Hatayspor ist beim Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion im Alter von 31 Jahren verstorben. Dies gab sein Berater Nana Schere bei Twitter bekannt. „Schweren Herzens muss ich allen Unterstützern mitteilen, dass Christian Atsus Leiche heute Morgen geborgen wurde. Mein tiefstes Beileid an seine Familie und seine Liebsten. An dieser Stelle würde ich gerne allen für ihre Gebete und Unterstützung danken.“

In seiner letzten Partie erzielte Atsu gegen Kasimpasa vor knapp zwei Wochen das 1:0-Siegtor für Hatayspor. Der Klub hat sich mittlerweile vom Spielbetrieb zurückgezogen. Der Offensivmann war unter anderem für den FC Porto, den FC Chelsea und Newcastle United aktiv. Für Ghana absolvierte Atsu 60 Länderspiele.

