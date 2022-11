Vor dem Hertha-Duell: Choupo-Motings doppelter Meilenstein – Gespräche nach der WM

Er trifft und trifft und trifft. Wettbewerbsübergreifend schoss Eric Maxim Choupo-Moting in den vergangenen sechs Pflichtspielen des FC Bayern sechs Tore. Hinzukommen drei Assists. Zeigt der 33-jährige Stürmer zurzeit die besten Leistungen seiner Karriere?

„Choupo macht es schon klasse, das muss man echt sagen“, lobt auch Bayern-Präsident Herbert Hainer im Gespräch mit der ‚AZ‘, „wenn man sieht, wie er die Bälle hält, wie er sie annimmt und verteilt – er ist technisch wirklich hervorragend. Das gibt den Außenstürmern ein bisschen mehr Luft. Wir sind sehr zufrieden.“

Zwei Meilensteine in Reichweite

Zufrieden wird auch Choupo-Moting selbst sein, wenn er am heutigen Samstag gegen Hertha BSC auf dem Platz steht (15:30 Uhr). Es wäre der 50. Bundesliga-Einsatz des zurzeit gesetzten Torjägers, der 2020 als oft belächelter Ersatzmann für Robert Lewandowski nach München gekommen war. Sollte er gegen die Berliner treffen, wäre es das vierte Bundesliga-Spiel in Folge, in dem er ein Tor erzielt hat. Drei Spiele nacheinander gelangen ihm bislang einmal in seiner Karriere (2013/14 für Mainz 05) – viermal noch nie.

Ob seine aktuellen Leistungen zu einer Vertragsverlängerung führen werden, wird sich nach der anstehenden Weltmeisterschaft zeigen. Erst dann stehen Gespräche zwischen dem FC Bayern und Choupo-Moting an. Ausgang offen.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagte diesbezüglich aber bereits nach dem jüngsten 2:0 gegen Inter Mailand: „Wir freuen uns einfach, es ist super ihn so zu sehen und dass er nun die Chance bekommt. Er gibt uns aktuell genau das, was wir brauchen.“