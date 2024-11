Tottenham: Reguilón will weg

Sergio Reguilón plant seinen Abschied von Tottenham Hotspur. Wie ‚CaughtOffside‘ berichtet, strebt der Linksverteidiger eine Vertragsauflösung im Januar an. Interesse an einer Verpflichtung soll der spanische Erstligist FC Getafe signalisieren.

Die Spurs stehen einer vorzeitigen Trennung offen gegenüber, könnten so das Gehalt des 27-Jährigen einsparen. Ohnehin läuft Reguilóns Vertrag nur noch bis zum Sommer. In dieser Saison ist der Spanier noch ohne Kadernominierung in Liga und Europa League. Für 30 Millionen Euro war Reguilón 2020 von Real Madrid zu Tottenham gewechselt.