Barça kassiert 60 Millionen

Dem FC Barcelona winkt eine neuerliche Finanzspritze. Wie die ‚Sport‘ berichtet, stehen die Katalanen kurz vor dem Verkauf weiterer Anteile an den Barça Studios. 16 Prozent des Unternehmens sollen für 60 Millionen Euro an ein deutsches Unternehmen abgegeben werden. Der Deal soll so gut wie fix sein.

Für den spanischen Meister ist dieser Geldregen überlebenswichtig. Denn nur so können die Neuzugänge und andere Spieler mit einem neuen Vertrag bei La Liga registriert werden. Wenige Tage vor dem ersten Ligaspiel gegen den FC Getafe (Sonntag, 21:30 Uhr) umfasst der Kader der Blaugrana lediglich zwölf Spieler. Ilkay Gündogan (32), Oriol Romeu (31), Alejandro Balde (19), Ronald Araújo (24) und weitere Profis sind noch nicht registriert.