Shaqiri zurück zum Ex-Klub

Für Xherdan Shaqiri schließt sich ein Kreis. Wie der FC Basel verkündet, hat der 32-Jährigen einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Da er zuvor seinen Vertrag bei Chicago Fire aufgelöst hat, wird keine Ablöse fällig.

Shaqiri stammt aus der Jugend des Schweizer Erstligisten. Zwischen den Jahren 2000 und 2012 war er für Basel aktiv gewesen, ehe es ihn zum FC Bayern zog. Insgesamt stand er 130 Mal für seinen Heimatverein auf dem Platz.

Sportdirektor Daniel Stucki erklärt: „Wir sind mit Xherdan seit Wochen im Gespräch und freuen uns enorm, dass seine Rückkehr nach Basel nun endlich geklappt hat. Die Unterschrift war – auch finanziell – nur deshalb möglich, weil der FCB, aber vor allem auch Xherdan selber, diese Rückkehr unbedingt wollten.“

Und weiter: „Dass ein Spieler von seinem Format wieder für Rotblau in der Super League aufläuft, ist ein starkes Zeichen an den Club, die Stadt Basel und die Region, aber auch an den Schweizer Fussball generell. Wir sind überzeugt, dass unser Team von seiner Erfahrung und Klasse profitieren wird.“

Shaqiri selbst sagt: „Es erfüllt mich mit Stolz und ich freue mich sehr, dass ich heute in meine Heimat zum FCB zurückkehren kann. Seit meiner Kindheit bin ich mit dem Klub und der Region tief verbunden. Als Fan und natürlich auch als Spieler. Ich habe in Basel meine fußballerische Ausbildung durchlaufen und konnte dann meine internationale Karriere lancieren. Nun möchte ich mit dem FCB nochmal angreifen und ich kann den Moment kaum erwarten, unsere Fans im Joggeli wiederzusehen.“