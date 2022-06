Zidane will Frankreich trainieren

Zinédine Zidane macht keinen Hehl daraus, dass er Trainer der französischen Nationalmannschaft werden will. „Natürlich will ich das“, stellt der frühere Coach von Real Madrid gegenüber der ‚L’Équipe‘ klar. Zidane führt aus: „Ich hoffe, dass ich es eines Tages sein werde. Aber wann? Das liegt nicht an mir. Aber ich möchte den Kreis mit der französischen Mannschaft schließen. Ich kannte diese französische Mannschaft schon als Spieler. Und es ist das Beste, was mir je passiert ist.“

Der Vertrag von Nationaltrainer Didier Deschamps läuft nach dem Ende der diesjährigen WM aus. Ob sich dann für Zidane, der am heutigen Donnerstag seinen 50. Geburtstag feiert, der Wunsch erfüllt, lässt er offen: „Wenn es getan werden muss, wird es getan werden, ob zu diesem Zeitpunkt oder nicht. Wenn ich sage, dass ich eines Tages die französische Nationalmannschaft übernehmen möchte, gehe ich auch davon aus. Aktuell steht die Mannschaft mit ihren Zielen. Aber wenn sich die nächste Gelegenheit ergibt, dann werde ich dabei sein.“