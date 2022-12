Medien: Guimarães-Zukunft entschieden

Bruno Guimarães und Newcastle United könnten ihre erfolgreiche Liaison langfristig fortsetzen. Wie der ‚Football Insider‘ berichtet, steht der Brasilianer kurz davor, seinen Vertrag bei den Magpies zu verlängern. Und ebenjene Verlängerung könnte sich insbesondere finanziell für den 25-Jährigen lohnen. Umgerechnet sollen dem 1,82 Meter großen Mittelfeldmotor mehr als 220.000 Euro pro Woche winken.

Im Gespräch sei eine Ausdehnung des bisherigen Kontrakts um zwei Jahre. Bei Newcastle steht der Brasilianer derzeit noch bis 2026 unter Vertrag. Im Falle einer vorzeitigen Verlängerung könnte der Rechtsfuß also bis 2028 im St. James‘ Park auflaufen.

Real Madrid dran

Guimarães war Anfang des Jahres für etwas mehr als 40 Millionen Euro von Olympique Lyon auf die Insel gewechselt. Beim derzeitigen Tabellendritten der Premier League entwickelte sich der Rechtsfuß auf Anhieb zum Leistungsträger. Mit seinen starken Auftritten soll sich der Nationalspieler unter anderem auch in den Fokus von Real Madrid gespielt haben.

In der laufenden Saison stand der Mittelfeldmann in zwölf von 15 Ligaspielen auf dem Rasen und war an fünf Treffern beteiligt (drei Tore, zwei Vorlagen). Bei der diesjährigen WM stand Guimarães zwar im Kader, kam aber lediglich zu zwei Kurzeinsätzen gegen die Schweiz (1:0) und Kamerun (0:1).