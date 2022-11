Simakan mit Frankreich zur WM?

Die herausragenden Leistungen von Mohamed Simakan (22) bei RB Leipzig könnten auch Auswirkungen auf dessen Winter-Urlaubsplanung haben. Wie die französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato herausgefunden hat, „hat sich die Idee bei der französischen Nationalmannschaft durchgesetzt“, den Innenverteidiger mit nach Katar zu nehmen.

Demnach könnte Simakan die „Überraschung von Didier Deschamps“ sein. Dabei soll den französischen Nationaltrainer vor allem die physischen Qualitäten, die Vielseitigkeit sowie die momentane Topform überzeugen. Simakan stand in allen Champions League-Partien der Sachsen in der Startaufstellung, auf nationaler Ebene kommt er allerdings bislang nur auf zwei Einsätze für die französische U20. Am 9. November wird Deschamps seinen Kader bekanntgeben.