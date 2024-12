Nkunku bei Barça angeboten?

Christopher Nkunku will den FC Chelsea am liebsten so schnell wie möglich verlassen. Wie die spanische ‚Sport‘ berichtet, soll sein Berater Pini Zahavi den 27-Jährigen beim FC Barcelona angeboten haben. Demzufolge sei Nkunku auch bereit, auf Gehalt zu verzichten, um sich den Blaugrana anzuschließen.

Die Katalanen sind für den Sommer auf der Suche nach einem neuen Flügelspieler, doch der Transfer von Wunschspieler Nico Williams gestaltet sich schwierig. Zahavi ist auch der Berater von Hansi Flick, Robert Lewandowski sowie Jonathan Tah und pflegt gute Beziehungen zu Barça. Ein Transfer von Nkunku schon im Winter scheint aufgrund der finanziellen Probleme der Spanier allerdings unrealistisch, es sei denn, Chelsea verleiht den Angreifer und übernimmt weiterhin den Großteil des Gehalts.