Frankfurts Simoni in die zweite Liga

Eintracht Frankfurt bricht Simon Simonis Leihe zum FC Ingolstadt vorzeitig ab. Stattdessen wird der 20-jährige Keeper, so berichtet die Redaktion von Gianluca Di Marzio, beim 1. FC Kaiserslautern untergebracht. Die Rede ist von einem Gastspiel über 18 Monate. Darüber hinaus soll sich der Zweitligist eine Kaufoption über eine Million Euro sichern.

Für die Schanzer kam Simoni in der laufenden Saison so gut wie gar nicht zum Einsatz, lediglich einmal stand er in der 3. Liga zwischen den Pfosten. Perspektivisch soll es in der Pfalz besser laufen für den albanischen U21-Nationalkeeper. Derweil behält die Eintracht die Zügel in der Hand: Dem Bericht zufolge könnte die Eintracht den Schlussmann im Fall der Fälle für drei Millionen Euro zurückholen.