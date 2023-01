Barças 350-Millionen-Ziel | „Nur Napoli“

Real lässt Federn

In Madrid macht man sich zunehmend Sorgen um die Titelverteidigung in La Liga. Nach dem 0:0 gegen Real Sociedad ist der Rückstand auf den FC Barcelona noch größer geworden. „+5“ titelt die ‚Sport‘. Und auch die ‚Mundo Deportivo‘ hat genau nachgerechnet: „Auf fünf Punkte“ ist der Abstand angewachsen. Dabei zeigten die Königlichen gegen San Sebastián gestern eine starke Leistung. „Viel Madrid, wenig Ertrag“, so das Urteil der ‚Marca‘. Real muss jetzt in den nächsten Wochen liefern, um wieder an die Blaugrana heranzurücken.

Neapel uneinholbar

In der Serie A ist die Frage nach dem kommenden Meister schon so gut wie geklärt. Die SSC Neapel marschiert mit großen Schritten in Richtung Scudetto. Mit einem 2:1 gegen die AS Rom holten die Süditaliener den nächsten Dreier, der Vorsprung liegt bei komfortablen 13 Punkten. „Nur Napoli“ kommt für den ‚Corriere dello Sport‘ als neuer Titelträger infrage. „Neapel mehr und mehr Meister“, ist sich auch die Zeitung ‚Quotidiano Sportivo‘ sicher.

Barça träumt von Félix

Beim FC Barcelona geht der Blick langsam aber sicher schon in Richtung Sommertransfermarkt. „Barça vergisst João Félix nicht“, schreibt die ‚Sport‘. Die Katalanen waren demnach schon in der Vergangenheit am Portugiesen dran und könnten im Sommer einen neuen Anlauf wagen. Das Problem: Der 23-Jährige verlängerte vor dem Leih-Wechsel zu Chelsea seinen Vertrag bei Atlético Madrid bis 2027. Und die neue Ausstiegsklausel liegt bei 350 Millionen Euro. Eine Summe, die weit entfernt ist von den Möglichkeiten der Blaugrana, allerdings auch weit entfernt von einem realistischen Marktwert. Gespräche über einen satten Discount sollten möglich sein.