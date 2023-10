VfB: Hoeneß unter Bayern-Beobachtung

Sebastian Hoeneß könnte eines Tages zum FC Bayern zurückkehren. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen meint bei ‚Bild TV‘: „Das gehört in die Rubrik Stimmt oder Stuss. Aber langfristig darf man so etwas nie ausschließen. Wir beobachten seine Entwicklung, nicht nur familiär gibt es weiterhin Beziehungen zum FC Bayern. Man wird sehen, was die Zukunft bringt. Vielleicht irgendwann.“

Hoeneß trainierte in der Vergangenheit im Jugendbereich der Münchner, in der Saison 2019/20 betreute er zudem die zweite Mannschaft. Aktuell grüßt der 41-Jährige als Trainer des VfB Stuttgart von der Bundesliga-Tabellenspitze. Die Schwaben coacht Hoeneß seit Anfang April.