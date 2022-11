WM-Aus für Nmecha

Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg wird die WM verletzungsbedingt verpassen. Wie die Wölfe mitteilen, hat sich der 23-Jährige einen Teilabriss der Patellasehne im rechten Knie zugezogen und fällt für mehrere Wochen aus. Eine Operation sei nicht erforderlich. „Es ist schade, dass Lukas das letzte Pflichtspiel in diesem Jahr verpasst und auch nicht bei der Weltmeisterschaft in Katar dabei sein kann“, so VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nmecha erlitt die Blessur beim gestrigen Heimsieg (2:0) gegen Borussia Dortmund, in dem er ein Tor selbst erzielte. In der laufenden Saison kommt der Stürmer in zwölf Ligapartien auf vier Treffer und eine Vorlage.