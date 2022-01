Sensi nach Genua

Sampdoria Genua leiht für die zweite Saisonhälfte Stefano Sensi aus. Wie die Hafenstädter offiziell verkünden, kommt der zentrale Mittelfeldspieler von Inter Mailand für die nächsten Monate. Ob eine Kaufoption Teil des Deals ist, geben die Vereine nicht bekannt.

Sensi kam im Sommer 2020 für 25 Millionen Euro Ablöse von US Sassuolo zu den Nerazzurri. Seitdem war der 26-jährige Italiener in 52 Pflichtspielen an acht Toren beteiligt.