DFB-Kader: Eine Abreise, zwei Neue

Bundestrainer Hansi Flick muss seinen Kader für die anstehenden Länderspiele kurzfristig umbauen. Wie der DFB mitteilt, ist Brentford-Offensivspieler Kevin Schade wegen leichter muskulärer Probleme aus dem Quartier abgereist, um seine Teilnahme an der U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli 2023) nicht zu gefährden.

Nachnominiert hat Flick dafür VfB-Rechtsverteidiger Josha Vagnoman und Dortmunds Stürmer Youssoufa Moukoko. Die A-Nationalmannschaft bestreitet im Juni drei Testspiele, trifft auf die Ukraine (12. Juni in Bremen), Polen (16. Juni in Warschau) und Kolumbien (20. Juni in Gelsenkirchen).

