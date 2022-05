Rostock-Interesse an Ciapa

Der 22-jährige Mateusz Ciapa vom Regionalligisten VfB Lübeck weckt Begehrlichkeiten in höheren Ligen. Wie ‚HL Sports‘ berichtet, hat Legia Warschau den defensiven Mittelfeldspieler auf der Liste. Auch Hansa Rostock soll interessiert sein. Zudem wird Zweitliga-Aufsteiger FC Magdeburg als möglicher Abnehmer genannt.

Ciapa wird seine Zelte in Lübeck in diesem Sommer abbrechen, sein Vertrag läuft aus. In 31 Pflichtspielen gelangen dem Sechser sieben Tore und sieben Assists.