Chelsea löst Barkley-Vertrag auf

Ross Barkley und der FC Chelsea gehen getrennte Wege. Wie die Blues verkünden, wurde der Vertrag mit dem 28-Jährigen in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Das Arbeitspapier wäre noch bis 2023 datiert gewesen.

Barkley zählte bei Chelsea zu den Topverdienern, spielte sportlich aber keine Rolle mehr, weshalb der Klub den Mittelfeldspieler von der Gehaltsliste streichen wollte. Wohin es den 33-maligen Nationalspieler nun ziehen wird, ist unklar.

