Kiel holt Komenda an Bord

Holstein Kiel hat die Verpflichtung von Marco Komenda (23) bekanntgegeben. Der 1,88 Meter große Innenverteidiger wechselt ablösefrei von Drittligist SV Meppen an die Förde und erhält einen Vertrag bis 2023. Komenda über seinen Wechsel zu den Störchen: „Ich wollte, nach zwei Jahren in der 3. Liga, nun den Schritt in die 2. Liga machen. Nach sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen der KSV habe ich mich für Kiel entschieden, da die Philosophie sowie die Art und Weise wie Fußball gespielt wird, sehr gut zu mir passt.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Marco Komenda einen Innenverteidiger, der auch in der Vierer-Abwehrkette als Linksverteidiger einsetzbar ist, verpflichten konnten, der in Meppen, speziell in der letzten Saison, durch sehr gute Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat“, freut sich Kiels Geschäftsführer Sport Uwe Stöver über den Neuzugang.