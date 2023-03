Portugal-Kader: Ronaldo mit dabei

Roberto Martínez hat seinen ersten Kader als portugiesischer Nationaltrainer berufen. Bei den anstehenden Länderspielen gegen Liechtenstein und Luxemburg steht auch Cristiano Ronaldo im Kader. Der 38-Jährige möchte also gerne an der Europameisterschaft 2024 in Deutschland teilnehmen.

Auch ansonsten ist der Kader gespickt mit großen Namen wie Bruno Fernández, João Félix, Rafael Leão, Rúben Dias, Diogo Costa, Bernando Silva sowie Diogo Jota. Und auch der 40-jährige Pepe ist mit an Bord.

