Bundesliga-Flirt Kaboré nach Portugal

Issa Kaboré hat seinen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, steht der 23-jährige Rechtsverteidiger kurz vor einem Transfer von Manchester City zu Benfica Lissabon. Unter anderem sollen auch die Bundesliga-Klubs Werder Bremen und FC Augsburg die Fühler nach Kaboré ausgestreckt haben, schauen nun aber in die Röhre.

Der 40-fache Nationalspieler von Burkina Faso konnte sich seit seiner Ankunft in Manchester vor vier Jahren nicht nachhaltig für die erste Elf empfehlen und wurde jedes Jahr an einen anderen Verein verliehen. Nun steht ein fester Wechsel nach Portugal an.