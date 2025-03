Eintracht-Duo kehrt zurück

Robin Koch (28) und Arthur Theate (24) stehen vor ihrer Rückkehr auf den Platz. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sollen die beiden Innenverteidiger im Europa League-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam am Donnerstag (18:45 Uhr) wieder zum Kader von Trainer Dino Toppmöller gehören und sogar in der Startformation stehen. Während der belgische Nationalspieler das Spiel gegen Union Berlin (1:2) am vergangenen Wochenende kurzfristig aufgrund von Problemen beim Aufwärmen verpasste, fehlt der deutsche EM-Fahrer seit Anfang März wegen einer Gehirnerschütterung und einem anschließenden Infekt.

Sowohl Koch als auch Theate konnten das Abschlusstraining am heutigen Mittwoch im Deutsche-Bank-Park absolvieren und müssen nun abwarten, wie sie auf die Belastung reagieren. Ein Einsatz der beiden wäre immens wichtig. Gegen Union wirkte die Verteidigung der Adler unsicher und bot den Köpenickern einige vielversprechende Möglichkeiten an.