Bundesliga: Die FT-Topelf des 25. Spieltags

Der Spieler des Spieltags: Timo Horn

Im Kampf um den Klassenerhalt wird der VfL Bochum beim Auswärtsspiel in der Münchner Allianz Arena wohl keine Punkte eingeplant haben. Dass das Team von Trainer Dieter Hecking am Ende doch noch gegen den FC Bayern als Sieger vom Platz ging, war einerseits der geschlossenen Mannschaftsleistung, vor allem aber auch Torhüter Timo Horn zu verdanken. Der 31-Jährige war bei den drei Gegentreffern ohne Schuld. Was der ehemalige Kölner halten konnte, hielt er aber. Besonders stark parierte Horn Musialas Versuch in der 79. Minute mit einer Glanzparade.

Die FT-Topelf

Die Tabelle

Die Ergebnisse im Überblick