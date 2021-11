Tottenham: Conte übernimmt heute – sechs Neuzugänge im Blick?

Es geht jetzt alles offenbar ganz schnell. Antonio Conte ist bereits in London und könnte schon heute seine Unterschrift unter einen Vertrag bei Tottenham Hotspur setzen. Das zunächst auf eineinhalb Jahre ausgelegte Engagement soll dem Italiener laut dem ‚Telegraph‘ umgerechnet knapp 24 Millionen Euro einbringen.

Klar wird: Die Spurs wollen Conte unbedingt, wollten ihn eigentlich schon vor Saisonbeginn und sind bereit, dem 41-Jährigen viele Wünsche zu erfüllen. Auch auf dem Transfermarkt?

Fischen in der Heimat?

Das Portal ‚calciomercato.it‘ berichtet, dass Conte ein Transferbudget in Höhe von 280 Millionen Euro in Aussicht gestellt wurde. Der Blick des neuen Übungsleiters geht angeblich insbesondere in seine Heimat. Gleich sechs Spieler aus der Serie A werden als potenzielle Spurs-Neuzugänge gehandelt.

Federico Chiesa (24) und Matthijs de Ligt (22) von Juventus Turin, Stefan de Vrij (29) und Marcelo Brozovic (28) von Inter Mailand sind ebenso Thema wie Alessio Romagnoli (26) vom AC Mailand sowie Dusan Vlahovic (21) vom AC Florenz.

Ob alle genannten Spieler tatsächlich auf Contes Liste stehen, bleibt abzuwarten. Sicher ist aber: Tottenham steht ein geschäftiger Wintertransfermarkt ins Haus. Denn die Wünsche des neuen Misters sollen nach Möglichkeit erfüllt werden.