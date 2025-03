Gladbach: Hacks Traum vom DFB

Robin Hack träumt weiter von einer Nominierung für die deutsche A-Nationalmannschaft. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der Offensivspieler: „Ich gebe meine Leistung, ich gebe Gas, ich versuche mich Woche für Woche zu zeigen. Und wenn das irgendwann mal der Fall sein sollte, dann freue ich mich natürlich extrem. Ich habe schon öfter gesagt, dass die Nationalmannschaft ein Traum ist.“ Für verschiedene U-Mannschaften des DFB kam der 26-Jährige insgesamt 30 Mal zum Einsatz.

Hack war im Sommer 2023 für rund eine Million Euro von Arminia Bielefeld zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Bei den Fohlen entwickelte sich der gebürtige Pforzheimer in der Rückrunde der vergangenen Saison zum Leistungsträger und knüpft daran auch in diesem Jahr an. In der aktuellen Spielzeit kommt der Rechtsfuß wettbewerbsübergreifend auf bislang 26 Pflichtspiele, in denen er vier Tore erzielte und sechs weitere Treffer vorbereitete.