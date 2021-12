Valentini verlängert in Nürnberg

Enrico Valentini wird dem 1. FC Nürnberg auch in Zukunft erhalten bleiben. Wie der Verein mitteilt, hat mit dem Spiel am Samstag in Aue (3:1) eine Klausel für eine Vertragsverlängerung gegriffen. Der alte Kontrakt wäre am Saisonende ausgelaufen, über die neue Dauer ist keine Laufzeit bekannt. „Was mir der 1. FC Nürnberg bedeutet, darüber habe ich schon hinlänglich gesprochen. Fakt ist, dass ich meine Karriere als Lizenzspieler beim Club beenden werde“, sagt der 32-Jährige.

„Enrico ist als Kapitän der Kopf dieser Mannschaft. Seine Einstellung ist vorbildlich, seine Verbindung zum Club stark ausgeprägt. Letzte Saison hat er 30 Spiele gemacht, in der laufenden Saison bislang alle. Sportlich wie menschlich passt es hervorragend. Und wir wollen ihn auch nach seiner aktiven Profikarriere an den 1. FC Nürnberg binden. In welcher Funktion, ist noch offen. Darüber sprechen wir zu einem späteren Zeitpunkt“, erklärt FCN-Sportvorstand Dieter Hecking.