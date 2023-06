Kruse auf Klubsuche: Erster Interessent beißt an

Max Kruse könnte ein halbes Jahr nach seinem Aus beim VfL Wolfsburg in den deutschen Profifußball zurückkehren. Der vereinslose 35-Jährige ist jetzt ein Thema in der zweiten Liga. Laut ‚Sky‘ bekundet der SC Paderborn großes Interesse am Offensivspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Ostwestfalen haben im Angriff nach den Abgängen von Dennis Srbeny (29/Greuther Fürth) und Marvin Pieringer (23/Rückkehr zum FC Schalke 04) durchaus Bedarf nach neuen Spielern. Zudem hegt der SCP nach Platz sieben und sechs in den vergangenen Jahren gewisse sportliche Ambitionen in Richtung Aufstieg.

Lese-Tipp

Neuer Innenverteidiger für Paderborn

Konkurrenz winkt ab

Für Hannover 96 kommt die Kruse-Verpflichtung derweil nicht in Frage. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt Cheftrainer Stefan Leitl: „Für uns ist ein Transfer von Max Kruse nichts. Er ist für uns kein Thema. Ich schätze ihn und weiß, was er für Fähigkeiten hat.“ Als Manko gilt Kruses nicht vorhandene Spielpraxis. Für Wolfsburg stand der Ex-Nationalspieler zuletzt im vergangenen September auf dem Platz.