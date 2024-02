Mainz-Boss über Henriksen: „Erinnert an Klopp“

Der neue Coach des FSV Mainz 05 wird mit niemand Geringerem als Jürgen Klopp verglichen. „Seine Art ist schon sehr besonders. In Sachen Wirkung am ersten Tag war es mit Bo (Henriksen, Anm. d. Red.) jetzt ein ähnliches Gefühl wie vor 23 Jahren, als Kloppo am Rosenmontag hier als Cheftrainer übernahm“, sagt Sportvorstand Christian Heidel gegenüber der ‚Sport Bild‘.

Henriksen übernahm vor rund einer Woche beim abstiegsbedrohten Bundesligisten (Platz 17), nachdem Jan Siewert von seinen Aufgaben entbunden worden war. Beim Debüt des 49-jährigen Dänen verbuchten die 05er einen wichtigen Heimsieg über den FC Augsburg. „Er ist omnipräsent“, fügt Heidel hinzu, „bei uns war richtig Wirbel in der Kabine. Es war sehr wichtig, dass wir das enge Spiel mit viel Kampf 1:0 gewonnen haben.“