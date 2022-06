Spurs: Richarlison zum Medizincheck

Tottenham Hotspur nähert sich mit großen Schritten der Verpflichtung von Richarlison (25). Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wird der Brasilianer am heutigen Donnerstag zum Medizincheck erwartet. Mit dem FC Everton sollen noch finale Gespräche über die Ablöse stattfinden.

Im Raum steht ein Sockelbetrag von umgerechnet 58 Millionen Euro. Weitere elf Millionen könnten an Boni folgen. Richarlison war vor vier Jahren für 40 Millionen Euro vom FC Watford zu Everton gekommen. In der abgelaufenen Saison sammelte der Offensivspieler 15 Scorerpunkte (zehn Tore, fünf Assists) in 30 Ligaspielen.