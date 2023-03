Nach CL-Pleite: Schreuder übernimmt Brügge

Die gestrige 1:5-Achtelfinalpleite gegen Benfica Lissabon führt für den FC Brügge offenbar nicht nur zum Ausscheiden aus der Champions League. Wie das belgische Medium ‚RTBF‘ berichtet, soll Cheftrainer Scott Parker noch am heutigen Mittwoch von seinen Funktionen entbunden werden. Auch die Nachfolge des Ex-Profis von unter anderem Tottenham Hotspur, dem FC Chelsea und Newcastle United will der Rundfunksender bereits geregelt wissen.

Wie ‚RTBF‘ weitergehend berichtet, wird Alfred Schreuder in Kürze das Zepter beim 18-fachen belgischen Meister übernehmen. Der Niederländer wurde erst vor wenigen Wochen bei Ajax Amsterdam entlassen. Zuvor war er unter anderem als Cheftrainer bei der TSG Hoffenheim und als Assistent von Ronald Koeman beim FC Barcelona tätig. Scott hatte erst im vergangenen Dezember in Brügge übernommen. Unter der Leitung des 42-Jährigen wurden aber nur zwei von insgesamt zwölf Partien gewonnen. Für Parker ist es bereits die zweite Entlassung in der laufenden Saison, Ende August musste er bereits beim AFC Bournemouth den Hut nehmen.

