Álvarez über gescheiterten BVB-Wechsel: „Verstehe es bis heute nicht“

Edson Álvarez (25) blickt mit einem weinenden Auge auf seinen Beinahe-Wechsel zu Borussia Dortmund im vergangenen Sommer zurück. Wie der Sechser, mittlerweile in Diensten von West Ham United, in der mexikanischen Online-Show ‚TV-Laint‘ zu Protokoll gibt, kann er die Gründe dafür bis heute nicht nachvollziehen: „Es war alles geklärt, das Gehalt, sie hatten mir ein Haus besorgt, sich sogar um Schulen für meine Kinder gekümmert.“ Nach einem Anruf des BVB beim Rechtsfuß sei der Wechsel dann aus dem Nichts geplatzt. „So sind die Dinge im Leben manchmal. Aber ich verstehe es bis heute nicht“, so Álvarez.

Die Schwarz-Gelben wollten den Mittelfeld-Arbeiter von dessen Ex-Klub Ajax Amsterdam als Ersatz für Emre Can verpflichten. Stattdessen verlängerte man schließlich den Vertrag mit Can und ernannte ihn zum Kapitän. Zudem überwies man für die Verpflichtung von Felix Nmecha 30 Millionen Euro an den VfL Wolfsburg. Eine nicht von allen Fans als nachvollziehbar empfundene Entscheidung. Bei Álvarez schlugen schlussendlich die Hammers zu. Bei den Londonern zählt der Mexikaner zum Stammpersonal und ist Leistungsträger.