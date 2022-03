VfL Bochum: Stafylidis kann sich Verbleib vorstellen

Konstantinos Stafylidis könnte über das Saisonende hinaus beim VfL Bochum bleiben. „Ich habe noch einen Vertrag bei der TSG Hoffenheim. Ich muss mit Hoffenheim sprechen, mit Bochum, da wird es viele Gespräche geben. So ist das Geschäft. Aber wenn Sie mich fragen, ob ich gerne in Bochum bleiben würde, antworte ich: wahrscheinlich ja. Aber noch einmal: Zunächst haben wir das Ziel, in der Bundesliga zu bleiben“, schwärmt der 28-jährige Leihspieler gegenüber der ‚WAZ‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der griechische Außenverteidiger war im Sommer für ein Jahr von der TSG Hoffenheim nach Bochum gewechselt. Dort stand er bereits in 19 Bundesliga-Spielen auf dem Platz, einen festen Stammplatz hat er aber nicht. An die Hoffenheimer ist Stafylidis noch bis 2023 gebunden.