Sancho-Abgang „zeitnah“ durch | Geduld gefragt bei Malen

Vor bereits 17 Tagen, also pünktlich am 1. Juli, verkündete Borussia Dortmund per Ad-hoc-Mitteilung, dass man sich mit Manchester United auf den Transfer von Jadon Sancho geeinigt hat. Komplett in trockenen Tüchern ist der 85-Millionen-Deal aber noch nicht. BVB-Sportdirektor Michael Zorc beunruhigt dies nicht.

„Von unserer Seite aus sind alle Dinge abgewickelt. Gedanklich ist der Transfer für mich durch“, zitieren die ‚Ruhr Nachrichten‘ den Ex-Profi. Auch Uniteds Cheftrainer Ole Gunnar Solskjaer zeigte sich nach dem heutigen Testspiel gegen Derby County zuversichtlich: „Soweit ich weiß fehlt nur Papierkram, kleine Details, hoffentlich können wir bald etwas ankündigen.“

Langer Poker um Malen?

Etwas mehr Geduld muss der BVB offenbar bei Wunsch-Nachfolger Donyell Malen mitbringen. Da PSV Eindhoven nicht von seiner Ablöseforderung von 30 Millionen Euro für den 22-jährigen EM-Fahrer abrückt, stellt sich Zorc auf schwierige Verhandlungen ein. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ liegt die Preisvorstellung der Schwarz-Gelben sogar deutlich unter denen des niederländischen Erstligisten.

„Es muss eine vernünftige Entscheidung sein“, begründet Zorc, „es muss finanziell passen, ansonsten muss man auch mal Nein sagen.“ Mit Malen selbst, ist sich der BVB bereits einig über einen langfristigen Vertrag. Die PSV lässt sich scheinbar nicht so leicht überzeugen, wie sein Angreifer.