Hertha bindet Scherhant

Hertha BSC kann langfristig mit einem seiner größten Talente planen. Wie der Bundesliga-Absteiger mitteilt, hat U20-Nationalspieler Derry Scherhant seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2027 verlängert. Der 20-jährige Angreifer ist gebürtiger Berliner und seit 2020 bei der Hertha.

Nach überzeugenden Leistungen in der Regionalliga für Herthas zweite Mannschaft kam Scherhant in der vergangenen Saison auch schon zu zehn Einsätzen in der Bundesliga. Dabei gelang ihm ein Tor. In der zweiten Liga soll er nun eines der Gesichter des Neuaufbaus werden, Sportdirektor Benjamin Weber sieht für den Stürmer eine eine „wichtige Rolle“ vor.

