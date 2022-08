Bayern holt spanisches Toptalent

Der FC Bayern bastelt nicht nur am Kader der Profis, um in der Champions League konkurrenzfähig zu bleiben, sondern auch an der Zukunft. So könnte im Winter das nächste internationale Toptalent zum Campus des Rekordmeisters stoßen.

Javier Fernández von Atlético Madrid steht nach ‚Bild‘-Informationen unmittelbar vor dem Wechsel an die Säbener Straße. Der 15-jährige Mittelfeldspieler wird am 28. November 16 Jahre alt, dann wäre ein Transfer nach Deutschland rechtlich möglich. Die UEFA muss dem ebenfalls zustimmen.

Eine Ablöse wird für den Kapitän der spanischen U16-Nationalmannschaft nicht fällig. Lediglich die von den Verbänden für internationale Wechsel von Jugendspielern vorgeschriebene Ausbildungsentschädigung müssen die Bayern an Atleti zahlen.