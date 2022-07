Feyenoord holt Dilrosun

Das Bundesliga-Abenteuer von Javairô Dilrosun (24) findet ein Ende. Wie Feyenoord Rotterdam offiziell vermeldet, verpflichtet man den Niederländer von Hertha BSC. Dilrosun unterschreibt einen Vertrag bis 2026 beim Finalisten der zurückliegenden Conference League.

„Wir haben mit diesem Transfer eine gute Lösung für alle Beteiligten gefunden und wünschen Javairô alles Gute für seine Zukunft“, kommentiert Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic den Abschied des 24-Jährigen.

2018 hatten die Berliner den Flügelspieler ablösefrei aus der U23 von Manchester City geholt. Nach drei Jahren bei der Alten Dame folgte vergangene Saison eine Leihe zum französischen Erstligaabsteiger Girondins Bordeaux – nun geht es in die Heimat. In Rotterdam nimmt Dilrosun den Platz von Luis Sinisterra ein, den es erst kürzlich zu Leeds United zog.

Here he is! ✔️ 𝐉𝐚𝐯𝐚𝐢𝐫𝐨 𝐃𝐢𝐥𝐫𝐨𝐬𝐮𝐧#D11rosun