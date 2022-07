Leeds holt Sinisterra

Leeds United setzt seine Shoppingtour fort. Wie der englische Erstligist mitteilt, ist Luis Sinisterra der sechste Neuzugang des Sommers. Der 23-jährige Flügelspieler kommt von Feyenoord Rotterdam und bindet sich bis 2027.

Als Ablöse standen zuletzt 20 bis 30 Millionen Euro im Raum – für Bayer Leverkusen, das ebenfalls im Rennen war, zu viel. Sinisterra sammelte in der vergangenen Pflichtspielsaison 37 Scorerpunkte in 49 Spielen und wurde fester Bestandteil von Kolumbiens Nationalmannschaft.

✍️ #LUFC is delighted to announce the signing of Colombian international Luis Sinisterra from Feyenoord