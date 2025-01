Doch nicht Magdeburg: Nürnberg schnappt sich Drexler

Beim bevorstehenden Leihwechsel von Tim Drexler gibt es eine Kehrtwende. Am gestrigen Dienstag deutete alles auf einen Transfer zum 1. FC Magdeburg hin, nun berichtet der ‚kicker‘ aber, dass der 1. FC Nürnberg den 19-jährigen Innenverteidiger der TSG Hoffenheim von einem Engagement überzeugen konnte. Eine Leihe ohne Kaufoption steht im Raum, danach soll über weitere Schritte für Drexler diskutiert werden.

Zu Beginn dieser Saison hatte Pellegrino Matarazzo noch auf Drexler gebaut, dann war er in Sinsheim aber meist außen vor. Zuletzt spielte in Sinsheim sogar nur noch in der zweiten Mannschaft. In der Rückrunde soll er jetzt also in Nürnberg Spielpraxis sammeln. Neben Magdeburg und dem Club soll der ‚Bild‘ zufolge auch der 1. FC Kaiserslautern an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein.