TSG: Drexler in die zweite Liga?

Die TSG Hoffenheim will ihrem Talent Tim Drexler (19) Spielpraxis verschaffen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, sollen mehrere Zweitligisten, allen voran der 1. FC Magdeburg, an einer Leihe des Verteidigers interessiert sein. In Sinsheim wurde Drexler im Laufe der Saison der Rang abgelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch zu Beginn zählte der Innenverteidiger zum Stammpersonal, in den ersten fünf Ligaspielen stand er von Beginn an auf dem Rasen. Doch der Youngster zahlte durchaus Lehrgeld, Neuzugang Arthur Chaves stieg parallel unter dem neuen Coach Christian Ilzer in der Gunst auf. Seit Mitte November kommt Drexler in der zweiten Mannschaft der TSG zum Einsatz.